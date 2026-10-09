Глава якутского Алдана, обвиняемый в мошенничестве, арестован на 2 месяца

Главу города Алдана в Якутии арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве. Такое решение принял Алданский районный суд, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Алданским районным судом Республики Саха (Якутия) по ходатайству следствия главе городского поселения «Город Алдан», обвиняемому в мошенничестве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Ранее следователи предъявили обвинения главе Алдана и его заместителю по делам о коррупционных преступлениях. Ещё одним фигурантом стал руководитель коммерческой организации региона.

По версии следствия, в феврале 2026 года глава города заключил с индивидуальным предпринимателем муниципальные контракты на монтаж арт-объекта в одном из парков Алдана. Из бюджета подрядчику перечислили 1,8 млн рублей. Следователи считают, что к этому моменту предприниматель уже установил тот же объект и получил за работу деньги от спонсоров.

Отдельный эпизод касается заместителя главы Алдана. Следствие утверждает, что в июле она потребовала имущество от руководителя компании за покровительство при исполнении муниципального контракта на содержание общественных территорий. Кроме того, по материалам дела, женщина получила взятку от другого предпринимателя за содействие его деятельности.

СК расследует уголовные дела о мошенничестве, совершённом организованной группой, и получении взятки. Заместителя главы города ранее также заключили под стражу.

Ранее Центральный районный суд Сочи арестовал бывшего депутата Госдумы Андрея Дорошенко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с 2017 по 2025 год он вместе с другими фигурантами участвовал в хищении бюджетных средств, которые выделяли на ремонт и реконструкцию дорог Краснодарского края. По материалам дела, предприятия дорожной отрасли перечислили более 1,8 млрд рублей в фонд «Моя Кубань», после чего средства выводили через подконтрольные счета. Суд оставил Дорошенко под стражей до 19 ноября 2026 года, отказав защите в залоге и домашнем аресте.