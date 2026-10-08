Главу Алдана Шедько обвинили в мошенничестве, его заместителя — во взятках

Из бюджета Алдана перечислили 1,8 млн рублей за монтаж арт-объекта, который подрядчик уже установил на спонсорские деньги. Об этом сообщили в МВД по Якутии, раскрыв обстоятельства уголовного дела против главы города Владимира Шедько.

Главу Алдана обвинили в мошенничестве, его заместителя — во взятках. Видео © Telegram/ МВД по Республике Саха (Якутия)

По версии следствия, руководитель муниципалитета заключил с предпринимателем контракты на установку композиции в местном парке и обеспечил их оплату. Однако к этому моменту работы были выполнены за счёт другого источника финансирования.

Против главы города возбуждено дело о мошенничестве. Отдельное расследование касается его заместителя по экономике и финансам, которой предъявили обвинения в получении взяток.

По данным правоохранителей, чиновница потребовала от руководителя коммерческой организации имущество за покровительство при исполнении муниципального контракта. Также ей вменяют получение незаконного вознаграждения от другого предпринимателя за содействие его деятельности.

Замглавы заключена под стражу. Полиция продолжает оперативное сопровождение расследований.

В сентябре Life.ru сообщал о задержании адвоката бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева. По словам защитника юриста, речь шла о посредничестве во взяточничестве и воспрепятствовании расследованию. Самому экс-градоначальнику вменяют превышение полномочий и получение взятки в особо крупном размере. Он отвергает обвинения.