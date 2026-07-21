Подарок ценой в карьеру: Выяснилось, за что экс-мэр Каспийска может оказаться за решёткой

Следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы города Каспийска Бориса Гонцова. Экс-чиновник подозревается в совершении преступления, квалифицируемого по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, незаконное вознаграждение, полученное подозреваемым, было оформлено в виде пяти квартир. В настоящий момент правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного коррупционного правонарушения.