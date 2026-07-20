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Регион
20 июля, 19:28

Экс-мэр Каспийска Борис Гонцов задержан по делу о получении взятки

Борис Гонцов. Обложка © VK/Борис Гонцов

Борис Гонцов. Обложка © VK/Борис Гонцов

Бывший мэр города дагестанского Каспийска Борис Гонцов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

Как пишет ТАСС, экс-мэр задержан по статье 290 части 6 УК РФ (получение взятки). Он досрочно покинул должность градоначальника 5 июня 2026 года.

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Анастасия Никонорова
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