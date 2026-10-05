Экс-депутат Дорошенко подозревается в краже бюджетных денег на ремонт дорог Кубани

Центральный районный суд Сочи заключил бывшего депутата Госдумы Андрея Дорошенко под стражу до 19 ноября 2026 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

По версии следствия, с 2017 по 2025 год Дорошенко вместе с другими фигурантами похищал бюджетные средства, выделенные на ремонт и реконструкцию дорог Кубани. Обвинение предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ.

В предполагаемой схеме, как следует из представленных суду материалов, использовали ассоциацию «Союз дорожников Кубани» и фонд «Моя Кубань». По требованию участников группы предприятия дорожной отрасли перечислили в фонд более 1,8 млрд рублей.

Следствие считает, что затем деньги переводили на подконтрольные банковские счета и выводили в теневой оборот. Фигуранты, согласно этой версии, распоряжались средствами по своему усмотрению. Суд отказался применять залог, указав на отсутствие возможности его внесения у обвиняемого или других лиц. Домашний арест также исключили: защита не предложила пригодного для этой меры жилого помещения. Срок содержания под стражей составил один месяц и 16 суток.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывшего руководителя АО «Оренбургская губернская лизинговая компания» Андрея Стрепкова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Ленинский районный суд Оренбурга заключил его под стражу до 2 декабря.