15 лет экс-мэру Сочи, 9 — его жене: Суд вынес приговор Копайгородским по делу о взятках

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам колонии строгого режима по делу о взятках на 248 млн рублей. Ему также назначили штраф в размере 500 млн рублей.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Копайгородскому наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом 500 млн рублей», — огласила решение судья Олеся Менделеева.

Бывшему градоначальнику на 14,5 года запретили занимать руководящие должности на госслужбе. Кроме того, его лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Супруга экс-мэра Янина Копайгородская получила девять лет колонии общего режима. Суд назначил ей такой же штраф — 500 млн рублей. Таким образом, общая сумма штрафов супругам составила миллиард рублей.

Во время прений гособвинение просило назначить Алексею Копайгородскому 21 год лишения свободы. Суд определил срок на шесть лет меньше.

Ранее Life.ru рассказывал о деталях обвинения против Копайгородского и его супруги. По версии следствия, с марта 2022-го по май 2024 года чиновник при посредничестве жены получил от предпринимателей 248 млн рублей за покровительство и создание благоприятных условий для их компаний. Деньги, как утверждало следствие, легализовали через покупку недвижимости. В деле также фигурировало хищение двух земельных участков стоимостью не менее 26 млн рублей. Краснодарский краевой суд утвердил решение об обращении в доход государства имущества бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на сумму свыше 1,6 млрд рублей.