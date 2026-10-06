Минобороны содействует следствию по делу задержанного главы парка «Патриот»

Минобороны РФ заявило о максимальном содействии расследованию дела гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева, задержанного по подозрению в получении взятки. Военное ведомство подчеркнуло, что тесно взаимодействует с военно-следственными органами, после запроса РБК.

«Нетерпимость к любым коррупционным проявлениям должностных лиц органов управления и организаций военного ведомства является безусловным приоритетом деятельности МО», — заявили там.

Васильев возглавляет парк «Патриот» с марта 2026 года. До этого он занимал несколько государственных должностей: с 2017-го по 2022 год руководил Кировской областью, а исполняющим обязанности губернатора стал ещё летом 2016-го. В 2004–2010 годах Васильев представлял исполнительную власть Республики Коми в Совете Федерации. Позднее, с 2014-го по 2016 год, он руководил Росреестром.

Ранее Life.ru рассказывал, что гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Его отвели на допрос, а затем поместили в изолятор временного содержания.