Гендиректора парка «Патриот» задержали по подозрению во взятке
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Генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте, пишет SHOT.
По данным собеседника агентства, Васильев стал фигурантом уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Предварительно, в материалах дела фигурирует сумма взяток в размере около 80 млн рублей.
Васильев был задержан сегодня в Москве и допрошен, после чего помещён в изолятор временного содержания. Ожидается, что завтра в суде ему изберут меру пресечения.
В Минобороны РФ уже заявили, что намерены тесно взаимодействовать с военно-следственными органами и оказывать максимальное содействие для расследования уголовного дела.
Ранее Life.ru писал, что на Кубани задержали действующего и бывшего замначальников межрайонной ИФНС № 8. По версии следствия, они могли получать деньги за то, чтобы закрывать глаза на нарушения, выявленные во время проверок бизнеса. Оба стали фигурантами коррупционного дела.
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