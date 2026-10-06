Гендиректора парка «Патриот» задержали по подозрению во взятке

Генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте, пишет SHOT.

По данным собеседника агентства, Васильев стал фигурантом уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Предварительно, в материалах дела фигурирует сумма взяток в размере около 80 млн рублей.

Васильев был задержан сегодня в Москве и допрошен, после чего помещён в изолятор временного содержания. Ожидается, что завтра в суде ему изберут меру пресечения.

В Минобороны РФ уже заявили, что намерены тесно взаимодействовать с военно-следственными органами и оказывать максимальное содействие для расследования уголовного дела.

Ранее Life.ru писал, что на Кубани задержали действующего и бывшего замначальников межрайонной ИФНС № 8. По версии следствия, они могли получать деньги за то, чтобы закрывать глаза на нарушения, выявленные во время проверок бизнеса. Оба стали фигурантами коррупционного дела.