На Кубани задержали замначальника и экс-сотрудника ИФНС

Действующего и бывшего заместителей начальника межрайонной ИФНС № 8 задержали на Кубани по коррупционному делу. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах Краснодарского края.

Фигурантами стали Арут Келледжян, который сейчас занимает пост замначальника инспекции, и Игорь Волин, прежде работавший в этой же должности.

По версии следствия, всё было завязано на выездных проверках бизнеса. У компаний обнаруживали недоимки, после чего выявленные нарушения якобы предлагали скрыть за взятку.