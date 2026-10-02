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Регион
Опубликовано 2 октября, 20:24

На Кубани задержали замначальника и экс-сотрудника ИФНС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Действующего и бывшего заместителей начальника межрайонной ИФНС № 8 задержали на Кубани по коррупционному делу. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах Краснодарского края.

Фигурантами стали Арут Келледжян, который сейчас занимает пост замначальника инспекции, и Игорь Волин, прежде работавший в этой же должности.

По версии следствия, всё было завязано на выездных проверках бизнеса. У компаний обнаруживали недоимки, после чего выявленные нарушения якобы предлагали скрыть за взятку.

Вице-губернатор Кубани Коробка арестован по делу о мошенничестве
Вице-губернатор Кубани Коробка арестован по делу о мошенничестве

Кубанские чиновники уже не впервые за год оказываются в центре коррупционных расследований. В марте сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Сочи Евгения Горобца и двух руководителей департаментов городской администрации. Позднее стало известно, что чиновники проходят по делу о посредничестве во взяточничестве почти на 12 миллионов рублей.

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Николь Вербер
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