На Кубани задержали замначальника и экс-сотрудника ИФНС
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Действующего и бывшего заместителей начальника межрайонной ИФНС № 8 задержали на Кубани по коррупционному делу. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах Краснодарского края.
Фигурантами стали Арут Келледжян, который сейчас занимает пост замначальника инспекции, и Игорь Волин, прежде работавший в этой же должности.
По версии следствия, всё было завязано на выездных проверках бизнеса. У компаний обнаруживали недоимки, после чего выявленные нарушения якобы предлагали скрыть за взятку.
Кубанские чиновники уже не впервые за год оказываются в центре коррупционных расследований. В марте сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Сочи Евгения Горобца и двух руководителей департаментов городской администрации. Позднее стало известно, что чиновники проходят по делу о посредничестве во взяточничестве почти на 12 миллионов рублей.
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