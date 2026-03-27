Задержанные чиновники мэрии Сочи проходят по делу о взятке на почти 12 миллионов
Автомобиль МВД России. Обложка © Life.ru
Задержанные сотрудниками ФСБ чиновники мэрии Сочи являются фигурантами уголовного дела о взятке в почти 12 миллионов рублей. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах. Против Евгения Горобца, Романа Рябцева и Аслана Ачмизова ведётся производство по статье «Посредничество во взяточничестве».
«Сумма взятки 11 млн 750 тыс. рублей», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, о задержании высокопоставленных сочинских управленцев стало известно утром 27 марта. Вице-мэра Евгения Горобца, директора правового департамента мэрии Романа Рябцева и главу управления муниципального земельного контроля администрации Аслана Ачмизова взяли сотрудники ФСБ.
