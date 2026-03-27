Задержанные чиновники мэрии Сочи проходят по делу о взятке на почти 12 миллионов

Задержанные сотрудниками ФСБ чиновники мэрии Сочи являются фигурантами уголовного дела о взятке в почти 12 миллионов рублей. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах. Против Евгения Горобца, Романа Рябцева и Аслана Ачмизова ведётся производство по статье «Посредничество во взяточничестве».