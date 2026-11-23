Бывший вице-губернатор Кубани признал вину и вернул потерпевшему 15 млн рублей
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Бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка признал вину в мошенничестве и возместил застройщику ущерб в 15 млн рублей.
В Динском районном суде экс-чиновник раскаялся в содеянном и принёс извинения предпринимателю Сиябанду Намоеву, которому ранее обещал помочь с оформлением документов на строительство многоквартирных домов.
«Да, признаю виновным, раскаиваюсь в содеянном», — заявил Коробка.
По версии следствия, в ноябре 2025 года бывший вице-губернатор предложил застройщику содействие в изменении разрешённого использования земельного участка в Динском районе. Территорию планировалось перевести из промышленной зоны в категорию, допускающую возведение жилых домов.
За помощь предприниматель перечислил 15 миллионов рублей на счёт «Первореченского спортивного клуба». Однако обещанные изменения так и не были оформлены.
Президент клуба Махмуд Курбанов рассказал в суде, что деньги поступили в качестве пожертвования. По его словам, всю сумму направили на нужды футбольной команды. На заседании Намоев подтвердил, что родственники Коробки полностью компенсировали ему ущерб. Застройщик заявил об отсутствии финансовых претензий и попросил суд не назначать бывшему чиновнику строгое наказание.
Ранее Life.ru сообщал, что Краснодарский краевой суд освободил Андрея Коробку из СИЗО. В октябре апелляционная инстанция изменила ему меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.