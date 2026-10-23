Бывший вратарь сборной Белоруссии по футболу Юрий Цыгалко умер в возрасте 43 лет

Бывший голкипер сборной Белоруссии и чемпион страны по футболу Юрий Цыгалко скончался в возрасте 43 лет. Спортсмен ушёл из жизни в ночь на 22 октября, сообщает Football.by. Причина смерти пока не раскрывается.

За свою карьеру Цыгалко выступал за минское и брестское «Динамо», солигорский «Шахтёр», казахстанский «Восток», а также румынские «Пандурий» и «Энергию». В составе национальной сборной Белоруссии вратарь провёл три матча.

Одним из главных достижений голкипера стало чемпионство Белоруссии в 2004 году с минским «Динамо». Кроме того, он дважды становился обладателем Кубка страны. В молодёжной сборной Цыгалко участвовал в чемпионате Европы 2004 года.

Профессиональную карьеру футболист завершил в январе 2014 года из-за травмы. После ухода из спорта он занялся бизнесом в сфере общественного питания. В одном из последних интервью Цыгалко признавался, что хотел бы остаться в футболе, однако проблемы со здоровьем не позволяли ему работать тренером вратарей.

Шесть лет назад семья спортсмена уже пережила тяжёлую утрату. В декабре 2020 года в возрасте 37 лет скончался его брат-близнец Максим Цыгалко, также выступавший за сборную Белоруссии и минское «Динамо». Максим играл на позиции нападающего и получил известность среди поклонников футбольного симулятора Football Manager.

Ранее Life.ru сообщал о смерти бывшего полузащитника сборной Сербии Деяна Миловановича. Футболист скончался в возрасте 41 года во время товарищеского матча ветеранов. Он потерял сознание на поле, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.