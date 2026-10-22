Умершего в 60 лет рекордсмена «Локомотива» Гарина кремируют в Хабаровске

Бывшего нападающего московского «Локомотива» Олега Гарина, который скончался в возрасте 60 лет, планируют кремировать 27 октября в Хабаровске. На церемонии будут присутствовать только близкие футболиста, а позднее прощание состоится в Находке. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «СКА-Хабаровск», пишет ТАСС.

Точную дату и место прощания в Находке пока не назвали. В хабаровском клубе уточнили, что кремация пройдёт в закрытом формате, без участия широкой общественности.