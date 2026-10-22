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Регион
Опубликовано 22 октября, 05:57

Умершего в 60 лет рекордсмена «Локомотива» Гарина кремируют в Хабаровске

Обложка © Telegram / «СКА-Хабаровск»

Обложка © Telegram / «СКА-Хабаровск»

Бывшего нападающего московского «Локомотива» Олега Гарина, который скончался в возрасте 60 лет, планируют кремировать 27 октября в Хабаровске. На церемонии будут присутствовать только близкие футболиста, а позднее прощание состоится в Находке. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «СКА-Хабаровск», пишет ТАСС.

Точную дату и место прощания в Находке пока не назвали. В хабаровском клубе уточнили, что кремация пройдёт в закрытом формате, без участия широкой общественности.

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Напомним, что Олег Гарин скончался в возрасте 60 лет. О смерти бывшего нападающего 20 октября сообщила пресс-служба «СКА-Хабаровска», где специалист занимал должность старшего тренера молодёжной команды. После завершения игровой карьеры он работал в сахалинском «Нефтянике», находкинском «Океане», красноярском «Металлурге» и брянском «Динамо». Также Гарин тренировал футболисток красноярского «Енисея». Последним местом его работы стал хабаровский СКА, где он участвовал в подготовке молодых спортсменов. Незадолго до смерти, 22 сентября, бывший футболист отметил 60-летие.

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Антон Голыбин
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