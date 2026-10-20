Рекордсмен «Локомотива» и обладатель двух Кубков России Олег Гарин умер в 60 лет

Бывший нападающий московского «Локомотива», двукратный победитель Кубка России Олег Гарин скончался в возрасте 60 лет. О смерти футболиста сообщила пресс-служба «СКА-Хабаровска», где он работал старшим тренером молодёжной команды.

Гарин вошёл в историю столичных железнодорожников как рекордсмен клуба по числу голов за один сезон чемпионата России. В 1994 году форвард отправил в ворота соперников 20 мячей. Это достижение до сих пор остаётся непревзойдённым.

Вместе с «Локомотивом» футболист дважды завоевал Кубок России — в 1996 и 1997 годах. Кроме того, он стал серебряным призёром национального первенства в 1995-м и бронзовым в 1994-м.

За свою карьеру Гарин также успел поиграть за владивостокский «Луч», находкинский «Океан», элистинский «Уралан», тольяттинскую «Ладу» и нижегородский «Локомотив». Трижды его включали в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.

После завершения выступлений Гарин посвятил себя тренерской работе. Трудился в «Нефтянике» (Сахалинская область), «Океане», красноярском «Металлурге», брянском «Динамо», женском «Енисее». Последним местом его работы стал хабаровский СКА, где он помогал готовить молодых игроков. Всего за месяц до смерти, 22 сентября, специалист отметил 60-летний юбилей.

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