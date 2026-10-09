Умер лучший футболист Африки 1980 года Жан Манга-Онгене

Лучший футболист Африки 1980 года Жан Манга-Онгене умер в Париже на 81-м году жизни. О смерти легендарного нападающего сообщила Федерация футбола Камеруна.

Манга-Онгене скончался 6 октября после болезни. Министерство спорта и физического воспитания Камеруна назвало его одной из знаковых фигур национального футбола.

Всю клубную карьеру форвард провёл в «Канон Яунде». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом Камеруна, столько же раз выигрывал национальный Кубок и трижды побеждал в Кубке африканских клубов чемпионов.

В 1980 году Манга-Онгене признали лучшим футболистом Африки. В том сезоне он помог «Канон Яунде» завоевать главный континентальный клубный трофей и стал лучшим бомбардиром турнира с девятью голами.

Ранее на 83-м году жизни умер бывший тренер женской сборной России по баскетболу Николай Башкиров. Он был заслуженным тренером России, много лет работал в СШОР «Тринта», возглавлял московские «Динамо» и «Спартак», тренировал женскую и юношеские сборные, а среди его главных успехов — серебро юношеского ЧЕ-1997 (до 16 лет).