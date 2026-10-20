Умер внезапно и не жаловался на здоровье: Что известно о смерти легенды «Локомотива» Олега Гарина

Причиной внезапной смерти бывшего нападающего московского «Локомотива» Олега Гарина могли стать проблемы с сердцем. По информации источника ТАСС, 60-летний футболист мог скончаться от инфаркта или сердечного приступа. При этом прежде он не жаловался на самочувствие.

«Смерть произошла внезапно. Одна из возможных причин — инфаркт или сердечный приступ», — рассказал собеседник агентства.

Источник также исключил криминальный характер смерти и несчастный случай. В пресс-службе «СКА-Хабаровска», где Гарин тренировал молодёжную команду, подтвердили, что его уход из жизни был связан с проблемами со здоровьем. Точный диагноз не назван.

Напомним, о смерти Олега Гарина стало известно 20 октября. Бывший форвард дважды выигрывал Кубок России с московским «Локомотивом» — в 1996 и 1997 годах. Он также остаётся рекордсменом клуба по количеству голов за один сезон чемпионата России: в 1994 году футболист забил 20 мячей.