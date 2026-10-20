Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября, 10:28

Умер внезапно и не жаловался на здоровье: Что известно о смерти легенды «Локомотива» Олега Гарина

Причиной смерти футболиста Олега Гарина могли стать проблемы с сердцем

Обложка © Фото © Telegram / «СКА-Хабаровск»

Обложка © Фото © Telegram / «СКА-Хабаровск»

Причиной внезапной смерти бывшего нападающего московского «Локомотива» Олега Гарина могли стать проблемы с сердцем. По информации источника ТАСС, 60-летний футболист мог скончаться от инфаркта или сердечного приступа. При этом прежде он не жаловался на самочувствие.

«Смерть произошла внезапно. Одна из возможных причин — инфаркт или сердечный приступ», — рассказал собеседник агентства.

Источник также исключил криминальный характер смерти и несчастный случай. В пресс-службе «СКА-Хабаровска», где Гарин тренировал молодёжную команду, подтвердили, что его уход из жизни был связан с проблемами со здоровьем. Точный диагноз не назван.

Чемпион мира по боксу Хорхе «Локомотор» Кастро умер в возрасте 59 лет
Чемпион мира по боксу Хорхе «Локомотор» Кастро умер в возрасте 59 лет

Напомним, о смерти Олега Гарина стало известно 20 октября. Бывший форвард дважды выигрывал Кубок России с московским «Локомотивом» — в 1996 и 1997 годах. Он также остаётся рекордсменом клуба по количеству голов за один сезон чемпионата России: в 1994 году футболист забил 20 мячей.

Больше новостей о российских футболистах, спортивных достижениях и событиях вне поля — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • Утраты
  • ФК СКА-Хабаровск
  • Спорт
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar