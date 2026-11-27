Бывший вратарь сборной Исландии по футболу Ингвар Йоунссон скончался в возрасте 37 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти спортсмена сообщил его клуб «Викингур».

«С огромной печалью и глубокой скорбью мы сообщаем, что наш дорогой друг и товарищ по команде Ингвар Йоунссон скончался», — говорится в заявлении клуба.

Голкипер умер 25 ноября в окружении близких. О его заболевании стало известно в мае этого года, когда спортсмену предстояло начать курс химиотерапии. В октябре «Викингур» выпустил специальную коллекцию игровой формы, выручку от продажи которой направили на поддержку футболиста и его семьи.

Йоунссон пять раз становился чемпионом Исландии — один раз в составе «Стьярнана» и четырежды с «Викингуром». Вместе с последним он также трижды завоевал Кубок страны. За свою карьеру вратарь успел выступить за клубы Норвегии и Дании.

На счету голкипера восемь матчей за национальную сборную. В 2016 году он вошёл в состав исландской команды, сенсационно обыгравшей Англию со счётом 2:1 в 1/8 финала чемпионата Европы. Сам Йоунссон оставался в резерве. У спортсмена остались жена и трое детей.

Ранее, 20 ноября, стало известно о смерти 18-летнего аргентинского футболиста Абеля Нуньеса, получившего тяжёлую травму головы во время матча. Спортсмен перенёс операцию, однако спасти его не удалось.