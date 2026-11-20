В Аргентине скончался футболист Абель Нуньес, получивший тяжёлую травму головы прямо во время матча. О трагедии сообщает TyC Sports.

Инцидент произошёл 12 ноября во время встречи молодёжных команд «Эсейса» и «Депортиво Мунис». Один из соперников с большой силой выбил мяч, который попал Нуньесу в голову. От удара 18-летний спортсмен потерял сознание и рухнул на газон.

Медики оказали футболисту первую помощь на месте, после чего его доставили в больницу. Врачи диагностировали перелом черепа и внутреннее кровотечение. Нуньес перенёс операцию, однако спасти его не удалось. Спортсмен скончался 15 ноября, спустя три дня после происшествия.

«Это самая тяжёлая новость, которую когда-либо приходилось сообщать нашему клубу. С глубокой болью и безмерной печалью мы прощаемся с молодым человеком, у которого вся жизнь была впереди и который оставляет после себя необъяснимую пустоту», — говорится в заявлении «Эсейсы».

Нуньес также выступал за резервную команду клуба «Нуэва Эстрелья» по футзалу. После известия о его гибели руководство клуба отменило запланированные матчи и выразило соболезнования родным, друзьям и товарищам футболиста.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели 30-летнего нападающего испанского «Тенерифе» Хесуса де Мигеля. Во время матча против «Андорры» 2 ноября футболист столкнулся с вратарём соперников Хесусом Овоно, после чего потерял сознание и был госпитализирован. На следующее утро клуб сообщил о его смерти. Трагедия вызвала широкий резонанс в футбольном мире, а Федерация футбола Испании перенесла ряд матчей в знак траура.