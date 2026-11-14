Голкипер «Андорры» Хесус Ласаро Феррер Овоно получил 12 матчей дисквалификации за нарушение, после которого умер нападающий «Тенерифе» Хесус де Мигель. Такое решение принял дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Принимая во внимание вышеизложенное, настоящий Комитет постановляет: применить к Хесусу Ласаро Ферреру Овоно, игроку «Андорры», санкцию в виде дисквалификации на двенадцать матчей как к лицу, ответственному за тяжкое нарушение, предусмотренное статьёй 102 Дисциплинарного кодекса RFEF», — говорится в заявлении.

Помимо дисквалификации, решение предусматривает денежные санкции по статье 52 Дисциплинарного кодекса RFEF. По правилам для клубов Сегунды штраф составляет 200 евро за каждый матч отстранения футболиста. Дополнительное взыскание для профессионального игрока составляет 600 евро

Напомним, нападающий испанского футбольного клуба «Тенерифе» Хесус де Мигель жёстко столкнулся с вратарём Хесусом Овоно во время матча второго дивизиона против «Андорры». Эпизод произошёл 2 ноября в компенсированное время при счёте 2:2: голкипер выбежал из ворот и попал нападающему коленом в грудь. Де Мигель потерял сознание, пережил остановку сердца и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, футболист скончался.