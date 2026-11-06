Голкипер испанского футбольного клуба «Андорра» Хесус Овоно задумался о завершении профессиональной карьеры после трагического столкновения с нападающим «Тенерифе» Хесусом де Мигелем, который впоследствии скончался в больнице. Футболист тяжело переживает случившееся, практически не выходит из дома и получает психологическую помощь. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на близкое окружение вратаря.

По словам координатора сборной Экваториальной Гвинеи Анны Майе, знакомой с Овоно с его 14-летнего возраста, спортсмен испытывает сильное чувство вины. Особенно тяжело ему осознавать, что у погибшего футболиста остались жена и маленький ребёнок. Мысль о возможном уходе из спорта возникла на фоне переживаний, однако окончательного решения голкипер не принимал.

Руководство «Андорры» организовало для Овоно психологическую поддержку. Специалисты помогают ему справиться с последствиями трагедии и осознать, что случившееся было несчастным случаем во время футбольного матча. В частности, спортсмену показывают истории других профессиональных игроков, переживших тяжёлые происшествия на поле. Поддержку вратарю оказывает и бывший защитник «Барселоны», владелец «Андорры» Жерар Пике, который поддерживает с ним связь.

После трагедии Овоно практически перестал общаться с внешним миром и удалил аккаунт в Instagram*. Причиной стала не только необходимость дистанцироваться от произошедшего, но и массовая травля. Вратарю поступали оскорбления и угрозы от футбольных болельщиков. По информации испанских СМИ, агрессия затронула даже его родственников: младшего брата футболиста оскорбляли во время тренировок, а сестра также столкнулась с давлением. Сейчас рядом с Овоно находится его мать, приехавшая поддержать сына.

Сам голкипер ранее признался, что переживает самые тяжёлые дни своей жизни и пока не способен думать ни о чём, кроме погибшего соперника и его семьи. Представители клуба призвали общественность проявить уважение к обеим семьям и дать вратарю время справиться с произошедшим.

Ранее вратарь «Андорры» подвергся массовой травле после гибели Хесуса де Мигеля: болельщики называли его убийцей, отправляли угрозы в соцсетях, а другой футболист с такой же фамилией стал получать расистские оскорбления из-за ошибочной идентификации. На защиту голкипера выступил его одноклубник Лаутаро Шпатц, подчеркнувший, что Овоно никогда не стал бы намеренно причинять вред другому человеку.

Напомним, трагедия произошла 2 ноября в компенсированное время матча испанской Сегунды между «Тенерифе» и «Андоррой». Голкипер выбежал навстречу нападающему, пытаясь перехватить мяч, однако игроки столкнулись. Де Мигель потерял сознание, а позднее перенёс остановку сердца. Несмотря на усилия врачей, 3 ноября он скончался в возрасте 30 лет. После случившегося испанская полиция начала расследование обстоятельств смерти футболиста, а спортивные органы приступили к рассмотрению возможного наказания для вратаря. При этом начало расследования само по себе не означает признания Овоно виновным.