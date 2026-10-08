Бывшую невесту Прохора Шаляпина обокрали в поезде из Монако в Милан на 5 млн

Певица Анна Калашникова лишилась чемодана с дорогими украшениями и подарками по пути из Монако в Милан. Ущерб экс-невеста Прохора Шаляпина оценила примерно в 5 млн рублей, пишет сайт МК.ru.

Артистка отправилась в Италию на поезде и оставила большой чемодан в предназначенном для багажа месте, стараясь при этом держать его в поле зрения. Однако по прибытии в Милан вещи исчезли.

«Когда поезд прибыл в пункт назначения, я спокойно взяла маленький чемодан, который был рядом со мной, и пошла за большим. Я искала его глазами и не находила. Я даже не сразу осознала, что большого чемодана нет», — рассказала Калашникова.

По словам певицы, в пропавшем багаже находились её личные вещи, подарки из Монако для семьи и сына, а также дорогие украшения. Калашникова уверена, что столкнулась не с одиночным вором, а с организованной группой.

«Я уверена, что там орудует банда и прекрасно знает, как отвлечь человека. И это при том, что случаи с кражей в Европе уже со мной случались, поэтому я была предельно осторожна», — заявила артистка.

Калашникова обратилась в полицию, однако сомневается, что имущество удастся вернуть. Она также рассказала, что после предыдущей кражи ей сообщили о неработавших камерах наблюдения. При этом предположение о возможном сговоре правоохранителей с преступниками певица озвучила лишь как распространённое, по её словам, мнение и не стала утверждать это как факт.

«Многие в Европе считают, что полиция в сговоре с бандами. Я не берусь это утверждать, но и отрицать не буду. Таких ситуаций в Европе тысячи, я постоянно от знакомых о подобном слышу», — сказала Калашникова.

Это не первый случай, когда Калашникова заявляет о пропаже дорогих вещей после заграничной поездки. Ранее Life.ru писал, что после отдыха в Дубае артистка обвинила таксиста в исчезновении багажа с лимитированной сумкой Hermès и украшениями. Тогда стоимость одного только портфеля оценивалась в 800 тысяч рублей. По словам Калашниковой, после возвращения в Москву она обнаружила, что одного из саквояжей нет, а водитель отрицал причастность к пропаже. Певица собиралась обратиться в полицию, если вернуть вещи через службу такси не получится.