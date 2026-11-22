Cargo Dragon завершил 35-ю миссию снабжения МКС и приводнился в Тихом океане
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Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX завершил 35-ю коммерческую миссию снабжения Международной космической станции (МКС). По данным базы космических полётов, аппарат приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии.
«Персонал поддержки извлечёт космический аппарат, загруженный оборудованием для станции и научными экспериментами для анализа», — сообщили в NASA
Корабль отстыковался от МКС 20 ноября в 20:05 по московскому времени. Как сообщило NASA, Cargo Dragon покинул стыковочный узел модуля Harmony и начал возвращение на Землю. На борту находились научные образцы и оборудование, предназначенные для дальнейшего изучения специалистами.
В числе возвращаемых материалов — образцы искусственно выращенных кровеносных сосудов, использовавшихся для исследования старения и сердечно-сосудистых заболеваний, а также замороженные образцы опухолевых тканей. Кроме того, на Землю доставили материалы экспериментов по изучению устойчивых к антибиотикам бактерий.
Миссия CRS-35 началась 13 октября, когда ракета Falcon 9 вывела корабль Dragon на орбиту с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через два дня аппарат состыковался с МКС, доставив более 2,8 тонны продовольствия, научного оборудования и других грузов.
Первоначально возвращение корабля планировалось раньше, однако NASA и SpaceX перенесли расстыковку из-за неблагоприятной погоды в предполагаемых районах приводнения у побережья Калифорнии.