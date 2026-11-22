Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX завершил 35-ю коммерческую миссию снабжения Международной космической станции (МКС). По данным базы космических полётов, аппарат приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии.

«Персонал поддержки извлечёт космический аппарат, загруженный оборудованием для станции и научными экспериментами для анализа», — сообщили в NASA

Корабль отстыковался от МКС 20 ноября в 20:05 по московскому времени. Как сообщило NASA, Cargo Dragon покинул стыковочный узел модуля Harmony и начал возвращение на Землю. На борту находились научные образцы и оборудование, предназначенные для дальнейшего изучения специалистами.

В числе возвращаемых материалов — образцы искусственно выращенных кровеносных сосудов, использовавшихся для исследования старения и сердечно-сосудистых заболеваний, а также замороженные образцы опухолевых тканей. Кроме того, на Землю доставили материалы экспериментов по изучению устойчивых к антибиотикам бактерий.

Миссия CRS-35 началась 13 октября, когда ракета Falcon 9 вывела корабль Dragon на орбиту с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через два дня аппарат состыковался с МКС, доставив более 2,8 тонны продовольствия, научного оборудования и других грузов.