Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с засекреченной полезной нагрузкой для Космических сил США. По предположению экспертов, на борту могли находиться военные спутники системы Starshield, предназначенные для наблюдения за потенциальными целями по всему миру. Об этом сообщает Space.com.

Ракета стартовала 21 ноября в 07:20 по московскому времени с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Запуск прошёл в рамках миссии USSF-317, подробности которой американские военные не раскрывают.

Как отмечает издание, специалисты предполагают, что Falcon 9 могла доставить на низкую околоземную орбиту группу аппаратов Starshield. Такие спутники могут использоваться в рамках программы Space Based Sensing and Targeting, предусматривающей космическое наблюдение и отслеживание потенциальных военных целей.

Старт Falcon 9 с секретным грузом. Видео © X / thespacedevs

При этом официального подтверждения состава полезной нагрузки нет. Предположения о назначении миссии основаны в том числе на расположении районов падения отделяемых частей ракеты, которое совпадает с параметрами предыдущих запусков SpaceX.

Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю, совершив посадку на беспилотную платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Для этого ускорителя полёт стал уже 11-м.

По данным Space.com, запуск USSF-317 оказался 121-м полётом Falcon 9 в 2026 году и третьей миссией, выполненной SpaceX в интересах американских Космических сил с начала ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что SpaceX впервые удалось поймать космический корабль Starship после его возвращения с орбиты. Аппарат провёл в космосе около 22,5 часа, совершил 14 витков вокруг Земли и вывел 26 спутников Starlink. После возвращения на стартовую площадку в Техасе корабль захватили механические манипуляторы башни Mechazilla.