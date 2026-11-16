Американская тяжёлая ракета Vulcan Centaur потерпела аварию во время запуска с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В результате не удалось вывести на орбиту 40 интернет-спутников Amazon Leo, предназначенных для создания сети спутникового интернета — конкурента Starlink Илона Маска. Неудачный полёт произошёл 15 ноября.

Ракета стартовала в 12:40 по местному времени. Примерно через десять минут после взлёта возникла нештатная ситуация, из-за которой аппарат не смог выполнить задачу. Представители United Launch Alliance (ULA) подтвердили потерю миссии, однако причину сбоя пока не установили.

Запуск ракеты Vulcan. Видео © X / MikeO

Компания, созданная Boeing и Lockheed Martin, начала расследование совместно с заказчиком и профильными организациями. Специалистам предстоит изучить телеметрические данные, определить источник неисправности и разработать меры, необходимые для возобновления полётов. Предположение о неисправности верхней ступени Centaur официально пока не подтверждено.

Для Amazon это первая потеря спутников в рамках программы Leo. Компания намерена сформировать группировку из более чем 3000 аппаратов для предоставления широкополосного интернета. Всего на ракетах Vulcan запланировано 38 запусков, которые должны обеспечить выведение значительной части орбитальной сети.

Происшествие может повлиять не только на сроки развёртывания Amazon Leo, но и на другие миссии ULA, включая государственные и военные заказы США. До нынешней аварии Vulcan уже сталкивалась с неисправностями боковых твердотопливных ускорителей, хотя тогда полезную нагрузку удавалось доставить на заданные орбиты.

Ранее Life.ru сообщал, что российская ракета «Нудоль» может представлять угрозу для спутниковой системы Starlink. По словам военного обозревателя Виктора Баранца, эта засекреченная разработка входит в состав комплекса противоракетной обороны А-235 и предназначена в том числе для поражения космических аппаратов. Предполагается, что ракета способна развивать скорость свыше 10 Махов и уничтожать спутники методом кинетического перехвата. Испытания «Нудоли» начались в 2014 году на полигоне Плесецк.