«Убийца империи Маска»: В РФ раскрыли возможности секретной ракеты «Нудоль» против Starlink

В соцсети Х всплыло название российской ракеты, которая способна физически выбить спутники Starlink с орбиты. Звучит оно неожиданно — «Нудоль». Некоторые пользователи выражаются ещё крепче, называя её «убийцей космической бизнес-империи Маска».

«Нудоль» остаётся одной из самых засекреченных разработок российской оборонки. Но иностранные разведки, как они утверждают, уже немало выяснили. По их данным, ракета развивает гиперзвуковую скорость — более 10 Махов. Она способна уничтожать спутники на орбите Земли и входит в состав новейшего комплекса противоракетной обороны А-235.

Испытания начались в 2014 году на полигоне Плесецк. Всего произведено более 10 пусков. Официально боеприпас классифицируется как ракета космического назначения.

Западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне называют «Нудоль» системой противоспутникового перехвата. Там считают, что комплекс способен «сильно ограничить военные возможности американцев в космосе». Для России это особенно актуально на фоне опасений по поводу планов США разместить перспективные вооружения в космосе.

Главная особенность ракеты — кинетический перехват без взрывчатой боевой части. Взрывы в космосе слишком чреваты: они могут повредить множество объектов вокруг. А кинетический перехват — это когда конус или поток осколков просто попадает по цели и пробивает её, критически нарушая функционирование. Никакого большого бум-бума. Всё действительно интеллигентно, как операция в белых перчатках, пояснил полковник в отставке Виктор Баранец для kp.ru.

Так что «Нудоль» — это не просто ракета. Это ответ на новую реальность, где космос становится ещё одной площадкой для военного соперничества. И, судя по обсуждению в соцсети Х, на Западе это уже заметили.

А ранее Life.ru писал, что Илон Маск опасается ударов по Starlink как по законным военным целям. По его словам, атака на спутники Starlink может привести к образованию большого количества космических обломков и поставить под угрозу использование околоземного пространства.