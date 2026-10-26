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Опубликовано 26 октября, 15:01

Не только дроны: В ВСУ признали, что ограничения Starlink могут ударить по боевой авиации

В ВСУ сообщили об использовании Starlink военными вертолётами Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Ограничения на работу Starlink могут создать проблемы не только для украинских беспилотников, но и для военной авиации. Спутниковую систему уже применяют экипажи вертолётов, а её использование на самолётах также допускается. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью «РБК-Украина».

По словам Игната, вертолётчикам спутниковая связь необходима для получения информации от наземных пунктов управления. Она помогает экипажам ориентироваться при выполнении задач и поддерживать устойчивый обмен данными с офицерами, которые передают сведения о целях.

Представитель ВСУ отметил, что вертолёты могут развивать скорость 300–350 километров в час. Поэтому возможное введение ограничений на работу терминалов при быстром движении техники способно осложнить использование системы.

Не исключается и применение Starlink на боевых самолётах. Игнат не стал раскрывать подробности, отметив лишь, что тактической авиации необходимы надёжная связь и доступ к спутниковому интернету.

Ещё одно направление — реактивные дроны-перехватчики. По словам представителя Воздушных сил, такие аппараты пока проходят испытания, а ограничения скорости подключения могут затруднить их дальнейшее использование.

«Эй, Илон, мы следим за тобой»: Сикорский пригрозил Маску после отключений Starlink для ВСУ
«Эй, Илон, мы следим за тобой»: Сикорский пригрозил Маску после отключений Starlink для ВСУ

Ранее Илон Маск заявил, что Украина нарушила правила использования Starlink, применяя спутниковую связь для наступательных ударов беспилотниками. Как сообщал Life.ru, предприниматель объявил о закрытии технической возможности, позволявшей использовать коммерческую систему для подобных операций. При этом он подчеркнул, что гражданский Starlink и предназначенная для государственных военных нужд система Starshield имеют разное назначение.

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Полина Никифорова
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