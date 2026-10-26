Не только дроны: В ВСУ признали, что ограничения Starlink могут ударить по боевой авиации

Ограничения на работу Starlink могут создать проблемы не только для украинских беспилотников, но и для военной авиации. Спутниковую систему уже применяют экипажи вертолётов, а её использование на самолётах также допускается. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью «РБК-Украина».

По словам Игната, вертолётчикам спутниковая связь необходима для получения информации от наземных пунктов управления. Она помогает экипажам ориентироваться при выполнении задач и поддерживать устойчивый обмен данными с офицерами, которые передают сведения о целях.

Представитель ВСУ отметил, что вертолёты могут развивать скорость 300–350 километров в час. Поэтому возможное введение ограничений на работу терминалов при быстром движении техники способно осложнить использование системы.

Не исключается и применение Starlink на боевых самолётах. Игнат не стал раскрывать подробности, отметив лишь, что тактической авиации необходимы надёжная связь и доступ к спутниковому интернету.

Ещё одно направление — реактивные дроны-перехватчики. По словам представителя Воздушных сил, такие аппараты пока проходят испытания, а ограничения скорости подключения могут затруднить их дальнейшее использование.