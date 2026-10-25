Маск опасается ударов по Starlink как по законным военным целям

Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что атака на спутники Starlink может привести к образованию большого количества космических обломков и поставить под угрозу использование околоземного пространства. Об этом глава SpaceX написал в социальной сети X, объясняя необходимость сохранения гражданского статуса спутниковой системы.

«Если бы противник взорвал спутники Starlink, это привело бы к разрушительному эффекту домино, который вызвал бы образование обширного поля обломков, делающих космос непригодным для использования», — заявил Маск.

Таким образом предприниматель ответил на публикацию, автор которой рассуждал о рисках возможных ударов. Маск считает, что уничтожение аппаратов может вызвать цепную реакцию и создать угрозу для других объектов на орбите.

По словам бизнесмена, именно эта опасность стала одной из основных причин, по которым Starlink должна сохранять гражданское назначение. При этом он допускает использование спутниковой системы для обеспечения работы военной инфраструктуры.

Однако Маск выступил против применения Starlink для наступательных операций. Он пояснил, что подобное использование может сделать спутники законной военной целью и спровоцировать ответные удары.

Ранее Владимир Зеленский объявил о восстановлении доступа Украины к системам Starlink и Starshield. По его словам, Вашингтон снял ограничения на работу спутниковой связи после переговоров с американской стороной в Осло. Экс-комик утверждает, что с 24 октября оборудование вновь может поддерживать соединение при движении со скоростью до 420 километров в час вместо прежних 160. Кроме того, Зеленский сообщил о возобновлении полноценного обмена разведывательными данными, включая предупреждения о пусках баллистических ракет. По его оценке, Киеву удалось урегулировать два из трёх спорных вопросов в отношениях с США. При этом проблема поставок ракет-перехватчиков для украинских систем противовоздушной обороны остаётся нерешённой.