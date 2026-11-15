Американская компания SpaceX впервые в истории смогла поймать космический корабль Starship после его возвращения с орбиты. Аппарат захватили механические манипуляторы Mechazilla на стартовой площадке Starbase в Техасе. Исторический момент показали во время прямой трансляции компании в соцсети X.

SpaceX впервые поймала корабль Starship после возвращения с орбиты. Видео © X / SpaceX

«Mechazilla поймала Starship», — объявил ведущий эфира после успешного завершения манёвра.

Корабль провёл в космосе около 22,5 часа, совершил 14 витков вокруг Земли и вывел на орбиту 26 спутников Starlink нового поколения V3. После этого он выполнил возвращение к месту старта, снизился и занял вертикальное положение между механическими захватами башни.

Испытание стало 15-м полномасштабным полётом системы Starship. При этом полностью вернуть обе ступени ракеты в этот раз не удалось. Первая ступень Super Heavy не смогла выполнить запланированный возврат на стартовую площадку: попытку захвата отменили, после чего ускоритель направили в Мексиканский залив, где он самоуничтожился. Причины отклонения от расчётной траектории специалисты продолжают выяснять.

Ранее космический корабль Starship компании SpaceX впервые в истории программы вышел на полноценную околоземную орбиту. Это произошло во время 14-го испытательного полёта сверхтяжёлой системы. Во время подъёма один из двигателей Starship отключился раньше запланированного. Некоторое время оставалось неясно, позволит ли возникшая неисправность выполнить орбитальное включение, однако оставшихся двигателей оказалось достаточно для продолжения миссии.