Starship впервые вышел на орбиту Земли, несмотря на отказ двигателя

Космический корабль Starship компании SpaceX впервые в истории программы вышел на полноценную околоземную орбиту. Это произошло во время 14-го испытательного полёта сверхтяжёлой системы, стартовавшей 28 сентября с космодрома Starbase в Техасе.

Во время подъёма один из двигателей Starship отключился раньше запланированного. Некоторое время оставалось неясно, позволит ли возникшая неисправность выполнить орбитальное включение, однако оставшихся двигателей оказалось достаточно для продолжения миссии. После выхода на орбиту корабль приступил к развёртыванию 26 спутников Starlink нового поколения V3.

Нынешний запуск стал первым из 14 полётов Starship, рассчитанным на несколько полных витков вокруг Земли. Предыдущие испытания проходили по суборбитальным траекториям. По плану миссия должна продлиться почти десять часов и включить около шести оборотов вокруг планеты, после чего корабль попытаются свести с орбиты для управляемого приводнения.

Для SpaceX это также первый запуск Starship с полноценной коммерческой полезной нагрузкой. Спутники V3 должны стать следующим поколением аппаратов группировки Starlink и обладают большей пропускной способностью по сравнению с предыдущими версиями.

Ранее Life.ru сообщал, что SpaceX назначила на 28 сентября первый полноценный орбитальный полёт Starship. Тогда компания планировала поднять корабль примерно на 275 километров, выполнить около шести витков вокруг Земли и вывести 26 спутников Starlink. Предыдущий, 13-й испытательный запуск состоялся в июле и также использовался для отработки развёртывания спутников нового поколения.