Starship впервые выйдет на орбиту: SpaceX назвала дату исторического запуска

Компания SpaceX объявила дату первого полноценного орбитального полёта космического корабля Starship — 28 сентября. Предыдущие 13 испытаний проходили по суборбитальным траекториям, и теперь многоразовая система впервые должна выйти на околоземную орбиту, что откроет путь к следующему этапу её разработки.

Запуск в рамках 14-го испытательного полёта планируется со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика на юго-востоке Техаса. 75-минутное временное окно откроется в 07:15 по местному времени, что соответствует 15:15 по Москве.

«Предстоящий полёт должен стать первым, в ходе которого Starship выйдет на околоземную орбиту. Все предыдущие лётные испытания проводились по суборбитальным траекториям», — говорится в сообщении SpaceX. В компании подчеркнули, что выход на орбиту «откроет путь к следующему этапу разработки Starship — созданию системы, пригодной для полноценного и быстрого повторного использования».

По плану, с помощью носителя Super Heavy корабль поднимется на высоту около 275 километров над Землёй и совершит примерно шесть витков вокруг планеты. Во время полёта он выведет на орбиту 26 интернет-спутников Starlink. Продолжительность миссии составит почти 10 часов, после чего Starship должен совершить мягкое приводнение в Тихом океане к западу от Чили, а ракета-носитель Super Heavy — приводниться в Американском заливе.

Многоразовая система состоит из корабля Starship и ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Super Heavy, её высота превышает 120 метров — это выше любой другой когда-либо созданной ракеты. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем тяжёлая ракета Space Launch System (SLS), созданная NASA для пилотируемых полётов на Луну. Ракета уже запускалась в тестовый суборбитальный полёт 13 раз, из которых восемь были успешными, а последний успешный полёт состоялся в конце июля.

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