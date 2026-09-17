NASA запустит Crew-13 с Тетерятниковым после починки неисправности корабля

NASA и SpaceX рассчитывают отправить пилотируемую миссию Crew-13 к Международной космической станции в начале октября. В экипаж войдёт космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, сообщило американское космическое агентство.

Изначально старт планировали на середину сентября, однако во время подготовки корабля Dragon специалисты обнаружили утечку в его двигательной системе. NASA уточнило, что неисправный клапан окислителя уже заменили, а команде предстоит завершить предстартовые проверки и согласовать операции на станции.

Командиром Crew-13 назначена астронавт NASA Джессика Уоткинс. Для неё предстоящий полёт станет вторым. Пилотом корабля будет астронавт NASA Люк Дилейни. В состав экипажа также вошёл представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик, а Сергей Тетерятников будет специалистом миссии.

Точная дата запуска пока не названа. В NASA подчеркнули, что экипаж продолжает подготовку к полёту. В то же время уже находящийся на МКС экипаж 75-й экспедиции занимается научными экспериментами, техническим обслуживанием станции и подготовкой к разгрузке нового грузового корабля.

Ранее Life.ru рассказывал, что 16 сентября с Байконура к МКС отправился грузовой корабль «Прогресс МС-35». Он доставит на станцию более 2,4 тонны топлива, кислорода, воды, продуктов, медикаментов и оборудования, а стыковка с модулем «Поиск» запланирована на 19 сентября.