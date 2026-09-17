NASA обнаружило на Луне крупнейший новый ударный кратер в Солнечной системе

Американское космическое агентство NASA обнаружило на Луне крупнейший из известных современных ударных кратеров в Солнечной системе. След от космического столкновения удалось заметить благодаря снимкам межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter.

Открытие было сделано в 2025 году, однако данные о находке опубликованы только сейчас в научном журнале Science Advances. Исследователи считают, что кратер появился после падения астероида или кометы весной 2024 года.

«Это крупнейший из обнаруженных в Солнечной системе современных ударных кратеров, согласно существующим моделям, подобные события происходят раз в 132 года», — говорится в публикации Science Advances.

Кратер McGetchin на Луне. Фото © NASA

По данным NASA, космический объект имел размеры примерно с трёх- или шестизначное здание. После столкновения на поверхности спутника Земли образовалась воронка диаметром 222 метра и глубиной около 42 метров.

Новый кратер получил название McGetchin — в честь американского учёного Томаса МакГетчина. Специалисты отмечают, что такие свежие следы ударов помогают лучше изучать процессы, происходящие на Луне, и оценивать частоту подобных событий.

Ранее футуролог jценил вероятность новой гонки за территории за пределами Земли после заявлений Дональда Трампа о Луне. По словам эксперта, в теории крупные державы могут бороться за контроль над спутником Земли, однако для этого потребуется не просто политическое заявление, а фактическое присутствие и инфраструктура. Тема соперничества за Луну уже давно используется в научной фантастике, где космические державы конкурируют за влияние и ресурсы.