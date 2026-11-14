Двойной захват ступеней Starship сорвался в ходе 15-го испытательного полёта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Компания SpaceX не смогла поймать ускоритель Super Heavy во время 15-го испытательного полёта Starship. После отделения от корабля первая ступень направилась к Мексиканскому заливу и приводнилась там вместо возвращения на стартовую площадку в Техасе.
Запуск состоялся в ночь на 14 ноября по московскому времени с космодрома Starbase в Южном Техасе. SpaceX впервые планировала проверить возможность возвращения обеих частей ракетной системы с помощью механических манипуляторов стартовой башни.
Во время трансляции представители компании сообщили об отмене попытки захвата ускорителя. Причины решения пока не раскрыты. При этом сама ступень совершила приводнение в заливе, а не вернулась к стартовой башне.
Верхняя ступень Starship продолжила полёт и вышла на околоземную орбиту. В ходе миссии корабль должен вывести 26 спутников Starlink нового поколения, совершить около 14 витков вокруг Земли и затем вернуться к месту старта.
Ранее космический корабль Starship компании SpaceX впервые в истории программы вышел на полноценную околоземную орбиту. Это произошло во время 14-го испытательного полёта сверхтяжёлой системы. Во время подъёма один из двигателей Starship отключился раньше запланированного. Некоторое время оставалось неясно, позволит ли возникшая неисправность выполнить орбитальное включение, однако оставшихся двигателей оказалось достаточно для продолжения миссии.