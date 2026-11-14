Компания SpaceX не смогла поймать ускоритель Super Heavy во время 15-го испытательного полёта Starship. После отделения от корабля первая ступень направилась к Мексиканскому заливу и приводнилась там вместо возвращения на стартовую площадку в Техасе.

Запуск состоялся в ночь на 14 ноября по московскому времени с космодрома Starbase в Южном Техасе. SpaceX впервые планировала проверить возможность возвращения обеих частей ракетной системы с помощью механических манипуляторов стартовой башни.

Во время трансляции представители компании сообщили об отмене попытки захвата ускорителя. Причины решения пока не раскрыты. При этом сама ступень совершила приводнение в заливе, а не вернулась к стартовой башне.

Верхняя ступень Starship продолжила полёт и вышла на околоземную орбиту. В ходе миссии корабль должен вывести 26 спутников Starlink нового поколения, совершить около 14 витков вокруг Земли и затем вернуться к месту старта.