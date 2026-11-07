Американский предприниматель Илон Маск рассчитывает в перспективе сократить стоимость доставки грузов на орбиту до менее чем $100 за килограмм. Добиться этого компания намерена за счёт полной многоразовости ракеты Starship и ускорителя Super Heavy. Об этом предприниматель рассказал в беседе с инвестором Роном Бэроном на конференции Baron Capital в Нью-Йорке.

Маск объяснил, что действующая ракета Falcon 9 уже позволила SpaceX существенно сократить расходы на запуски, однако её конструкция пока не обеспечивает полного повторного использования. Компания возвращает первую ступень, но верхняя ступень после полёта остаётся одноразовой. По оценке предпринимателя, Falcon 9 пригодна для повторного использования примерно на 80%. Первая ступень возвращается на Землю, а половины обтекателя после отделения спускаются на парашютах и также используются повторно. Верхнюю ступень SpaceX пока не возвращает. Её стоимость Маск сопоставил с ценой среднемагистрального пассажирского самолёта.

«Вряд ли было бы так много авиаперевозок, если бы после каждого перелёта приходилось выбрасывать среднемагистральный самолёт», — пояснил предприниматель.

Starship, по его замыслу, должна устранить это ограничение. Многоразовыми планируется сделать и сам корабль, и ускоритель Super Heavy. Причём Маск рассчитывает не только возвращать обе части конструкции, но и максимально сократить время между полётами. Для этого SpaceX разрабатывает систему возвращения аппаратов с помощью механических манипуляторов стартовой башни, которые в компании называют «палочками для еды» (chopsticks). Они должны ловить возвращающийся ускоритель и корабль, а затем устанавливать их обратно на стартовую площадку.

Маск считает, что такая схема позволит повторно запускать Super Heavy примерно раз в час. В перспективе частота может превысить один старт в час. При этом он признал, что создание полностью многоразовой системы остаётся сложной инженерной задачей. В частности, компании ещё предстоит решить проблему тепловой защиты корабля, которая должна выдерживать возвращение из космоса без длительного ремонта.

Снижение стоимости доставки грузов Маск связывает и с развитием космической инфраструктуры. В частности, более дешёвые запуски должны сделать экономически оправданным размещение вычислительных мощностей для искусственного интеллекта на орбите. SpaceX рассчитывает начать вывод первых спутников StarMind с компьютерами, разработанными совместно с Nvidia, в третьем квартале 2027 года.