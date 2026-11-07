Компания SpaceX планирует увеличить общую пропускную способность спутниковой сети Starlink в 100 раз в течение ближайших двух-трёх лет. Добиться такого роста предполагается за счёт запуска десятков тысяч новых спутников. Об этом основатель компании Илон Маск рассказал в интервью американскому инвестору Рону Бэрону.

По словам предпринимателя, сейчас на орбите находятся около 11 тысяч спутников Starlink, преимущественно второго поколения V2. SpaceX уже приступила к развёртыванию аппаратов следующей версии — V3, которые, как утверждает Маск, более чем в десять раз превосходят предшественников по своим возможностям.

«Спутник V3 по возможностям более чем в 10 раз превосходит спутник V2, и мы намерены запустить их в 10 раз больше. Так что через два или три года пропускная способность Starlink будет в 100 раз больше, чем сейчас», — заявил бизнесмен.

Таким образом, SpaceX рассчитывает одновременно увеличить производительность отдельных аппаратов и численность орбитальной группировки. При этом речь идёт о суммарной пропускной способности всей сети, а не о стократном повышении скорости интернета для каждого пользователя.

Развёртывание нового поколения спутников уже началось. В конце сентября SpaceX отправила на орбиту первые 26 аппаратов Starlink V3 во время 14-го испытательного полёта сверхтяжёлой ракетной системы Starship. Именно с помощью Starship компания рассчитывает ускорить пополнение группировки.

На этом Маск останавливаться не собирается. Он анонсировал разработку спутников четвёртого поколения — V4. По его оценке, они будут ещё примерно в десять раз производительнее V3. В частности, для новых аппаратов планируется использовать более мощные лазерные каналы связи между спутниками.

Вместе с тем озвученные показатели пока остаются прогнозами SpaceX. Для достижения заявленной цели компании предстоит значительно увеличить частоту запусков и развернуть многочисленную группировку аппаратов нового поколения.