Маск пообещал увеличить пропускную способность Starlink в 100 раз за три года
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Компания SpaceX планирует увеличить общую пропускную способность спутниковой сети Starlink в 100 раз в течение ближайших двух-трёх лет. Добиться такого роста предполагается за счёт запуска десятков тысяч новых спутников. Об этом основатель компании Илон Маск рассказал в интервью американскому инвестору Рону Бэрону.
По словам предпринимателя, сейчас на орбите находятся около 11 тысяч спутников Starlink, преимущественно второго поколения V2. SpaceX уже приступила к развёртыванию аппаратов следующей версии — V3, которые, как утверждает Маск, более чем в десять раз превосходят предшественников по своим возможностям.
«Спутник V3 по возможностям более чем в 10 раз превосходит спутник V2, и мы намерены запустить их в 10 раз больше. Так что через два или три года пропускная способность Starlink будет в 100 раз больше, чем сейчас», — заявил бизнесмен.
Таким образом, SpaceX рассчитывает одновременно увеличить производительность отдельных аппаратов и численность орбитальной группировки. При этом речь идёт о суммарной пропускной способности всей сети, а не о стократном повышении скорости интернета для каждого пользователя.
Развёртывание нового поколения спутников уже началось. В конце сентября SpaceX отправила на орбиту первые 26 аппаратов Starlink V3 во время 14-го испытательного полёта сверхтяжёлой ракетной системы Starship. Именно с помощью Starship компания рассчитывает ускорить пополнение группировки.
На этом Маск останавливаться не собирается. Он анонсировал разработку спутников четвёртого поколения — V4. По его оценке, они будут ещё примерно в десять раз производительнее V3. В частности, для новых аппаратов планируется использовать более мощные лазерные каналы связи между спутниками.
Вместе с тем озвученные показатели пока остаются прогнозами SpaceX. Для достижения заявленной цели компании предстоит значительно увеличить частоту запусков и развернуть многочисленную группировку аппаратов нового поколения.
Ранее сообщалось, что компании Илона Маска Tesla и SpaceX потеряли в совокупности около 420 миллиардов долларов рыночной стоимости после промежуточных выборов в США. Результаты голосования также поставили под вопрос реализацию крупных технологических проектов предпринимателя в Техасе.
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