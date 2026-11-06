Русская крепость Форт-Росс появилась на побережье Калифорнии в 1812 году, чтобы снабжать российские владения на Аляске продовольствием и развивать пушной промысел. Сегодня бывшее поселение остаётся важным памятником общей истории России и США, а его сохранение требует усилий обеих стран. Об этом Life.ru рассказал главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, историк-американист Александр Петров.

По словам учёного, инициатором строительства крепости стал правитель русских колоний Александр Баранов. Перед поселенцами стояли две основные задачи: выращивать продовольствие для северных территорий, где не хватало хлеба и мяса, и добывать ценный мех морских животных. Для этого в Калифорнию отправился ближайший сподвижник Баранова Иван Кусков.

Называли тогда это не Форт-Росс, а крепость Росс. И Кусков, ближайший сподвижник Баранова, родом из Тотьмы, отправился туда в надежде решить эти задачи. Задачи были решены, и была основана крепость. Александр Петров Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, историк-американист

Просуществовать почти три десятилетия русскому поселению помогла и политическая обстановка. Испанские власти протестовали против присутствия россиян в регионе, однако не располагали достаточными силами для вытеснения колонии и при этом были заинтересованы в торговле. В результате крепость Росс действовала до 1841 года.

Сегодня, по словам Петрова, русское наследие особенно заметно в Сан-Франциско и его окрестностях. Здесь существует многочисленная русскоязычная община, действуют культурные организации и православные храмы. Сам Форт-Росс привлекает посетителей историческими реконструкциями, знакомством с русской кухней и традициями.

«Это символ России на побережье Америки. И, конечно же, надо не допустить того, что произошло на Аляске, где музей Баранова в Кадьяке переименовали в музей Кадьяка», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Петров выразил обеспокоенность судьбой исторических связей между Россией и США. В частности, он считает необходимым возобновить диалог о сохранении культурного наследия Форт-Росса, который, по его словам, существовал с 2012 года, но впоследствии прекратился.

«Хорошо бы, чтобы на высшем уровне этот вопрос был решён, потому что сохранение историко-культурного наследия — это очень важная цель для России и США», — заключил историк.

Ранее Life.ru рассказывал, что Форт-Росс рискует потерять многолетние связи с Россией после прекращения сотрудничества властей Калифорнии с организацией Fort Ross Conservancy. Она более 50 лет занималась сохранением исторического наследия, образовательными программами и взаимодействием с русскоязычной общиной. При этом сам парк продолжит работу, а его закрытие не планируется.