Частный самолёт не дотянул до аэропорта и сел прямо в море у берегов Турции

Неисправность двигателя вынудила частный самолёт с двумя гражданами Бельгии совершить экстренную посадку на воду у побережья турецкой провинции Ризе. Оба человека выжили и были доставлены в больницу. Об этом сообщило агентство IHA.

Самолёт с двумя бельгийцами экстренно сел в море у берегов Турциию. Видео © Х / Özgen Bingöl

Инцидент произошёл у побережья провинции Ризе на северо-востоке Турции. На борту частного воздушного судна находились два гражданина Бельгии. Маршрут начинался в грузинском Батуми, откуда экипаж направился в сторону аэропорта Орду. Добраться до пункта назначения не удалось из-за поломки двигателя, уточнило МВД Турции.

В результате возникшей неисправности пилоту пришлось выполнять посадку непосредственно на морскую поверхность. После приводнения к месту происшествия направились сотрудники береговой охраны. Спасательная операция завершилась успешно: находившихся внутри иностранцев удалось доставить на берег вместе с самолётом. По информации турецкого ведомства, оба бельгийца после происшествия были в сознании.

Медики затем госпитализировали спасённых. Каких-либо подробностей об их состоянии пока не приводится. Само воздушное судно береговая охрана также доставила к суше. Обстоятельства технической неисправности и дальнейшая судьба самолёта уточняются.

Ранее сообщалось, что возвращение из Дубая для 27-летнего петербуржца закончилось уголовным делом. На борту самолёта мужчина, находившийся в состоянии опьянения, агрессивно реагировал на замечания экипажа и отказывался прекращать нарушать порядок. Несмотря на неоднократные требования бортпроводников успокоиться, пассажир продолжил конфликт.