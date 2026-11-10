Частный самолёт с шестью иностранными гражданами на борту потерпел крушение на юге Филиппин. На месте авиакатастрофы работают спасатели, однако судьба находившихся в воздушном судне людей пока неизвестна.

Как сообщает Reuters, информацию о происшествии подтвердил представитель экстренных служб Джомар Калледо. Он работает в городе Дигос, расположенном в провинции Южный Давао.

По словам сотрудника спасательного ведомства, на месте падения самолёта продолжается операция. Сведения о возможных погибших или пострадавших пока не поступали. Причины авиакатастрофы не установлены. Информация о модели самолёта, маршруте полёта и гражданстве находившихся на борту людей также не уточняется.

Ранее на Филиппинах два военных самолёта SF-260 столкнулись во время учебного полёта над авиабазой Фернандо. В результате погибли четыре пилота, после чего командование ВВС страны временно приостановило полёты воздушных судов этого типа до выяснения обстоятельств трагедии.