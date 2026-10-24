Смертельные учения: На видео сняли момент столкновения самолётов над авиабазой Фернандо

На Филиппинах во время учебного полёта столкнулись два военных самолёта SF-260. В результате авиакатастрофы погибли четыре пилота, сообщает агентство Reuters.

Два военных самолёта столкнулись в небе на Филиппинах. Видео © Х / anaya__here

Инцидент произошёл в воздушном пространстве авиабазы Фернандо. Два учебно-тренировочных самолёта столкнулись в воздухе, после чего оба рухнули на территорию военного объекта. После катастрофы командование ВВС Филиппин распорядилось временно приостановить полёты всех учебно-тренировочных самолётов SF-260. Ограничения будут действовать до выяснения обстоятельств трагедии.

Причины столкновения пока неизвестны. Военные устанавливают, что привело к аварии во время тренировочного вылета. Катастрофа произошла 23 октября, около 15:51 по местному времени, на авиабазе Фернандо в городе Липа провинции Батангас.

Ранее Life.ru сообщал о столкновении двух легкомоторных самолётов в американском штате Колорадо. Авиакатастрофа произошла при заходе на посадку в аэропорту Форт-Морган. Один пилот погиб, ещё три человека получили травмы.