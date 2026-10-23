Вспышка и удар с небес: Молния попала в самолёт с пассажирами за минуты до посадки

Молния ударила в пассажирский самолёт авиакомпании LATAM во время внутреннего рейса в Чили, вызвав яркую вспышку и переполох в салоне. Воздушное судно благополучно приземлилось, сообщает местное издание BioBioChile. Инцидент попал на видео.

Пассажиры сняли на камеру момент удара молнии по самолёту. Видео © X / doma_s_soba4koj

Происшествие случилось 20 октября на рейсе LA341 из Антофагасты в Сантьяго. Самолёт попал в грозу незадолго до прибытия в столицу страны. На кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, как салон на мгновение озаряется ярким светом. Одновременно раздаётся громкий глухой удар, после которого слышны возгласы людей. Судя по реакции пассажиров, они больше впечатлились, чем испугались — после молнии в салоне раздаётся смех.

Несмотря на случившееся, экипаж продолжил полёт и совершил штатную посадку в международном аэропорту имени Артуро Мерино Бенитеса в Сантьяго. Никто из пассажиров не пострадал, все благополучно покинули самолёт.

В LATAM пояснили, что современные пассажирские лайнеры изначально проектируются с учётом возможных ударов молнии. Специальные системы позволяют безопасно рассеивать электрический разряд, защищая воздушное судно и находящихся на борту людей.