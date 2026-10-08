Самолёт IndiGo получил повреждение после удара молнии в небе над Индией

В Индии самолёт IndiGo, летевший из Патны в Лакнау, получил удар молнии прямо перед посадкой. Пилоты знали о разряде, но не видели, насколько пострадал лайнер: повреждённый нос обнаружили уже после того, как Airbus A320 занял стоянку. Об этом пишет The Times of India.

Рейс 6E925 приземлился в Лакнау в 16:12 — примерно на восемь минут раньше расписания. На борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Молния повредила носовой обтекатель, за которым находится метеорологический радар. Экипаж сообщил диспетчерам об ударе, однако во время полёта не мог оценить его последствия.

После посадки лайнер с бортовым номером VT-IQZ отправили на техническую проверку. До её окончания самолёт выполнять рейсы не будет. О происшествии также уведомили Генеральный директорат гражданской авиации Индии.

Удар молнии не считается необычным явлением для пассажирской авиации: конструкция современных лайнеров рассчитана на прохождение электрического разряда по фюзеляжу. Но после каждого такого случая самолёт проверяют перед возвращением в эксплуатацию.

А ранее в Танзании пассажирский самолёт столкнулся с зеброй во время взлёта с аэродрома Серонера в национальном парке Серенгети. Животное погибло, а воздушному судну впоследствии пришлось совершить аварийную посадку на брюхо. Никто из находившихся на борту людей не пострадал. После столкновения у экипажа возникли проблемы с основным шасси. Пилоты решили не продолжать полёт на Занзибар и направили борт в международный аэропорт Килиманджаро.