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Опубликовано 7 октября, 15:05

В Танзании самолёт сбил зебру и сел на брюхо у горы Килиманджаро

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пассажирский самолёт столкнулся с зеброй во время взлёта с аэродрома Серонера в национальном парке Серенгети в Танзании. Животное погибло, а воздушному судну впоследствии пришлось совершить аварийную посадку на брюхо. Никто из находившихся на борту людей не пострадал, сообщает Tanzania Times.

Инцидент произошёл 4 октября. Embraer EMB-120 выполнял рейс из Серонеры на Занзибар. На борту находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа — всего 30 человек.

Во время разбега по взлётно-посадочной полосе самолёт задел выбежавшую зебру. От удара животное погибло, а воздушное судно получило повреждения. После столкновения у экипажа возникли проблемы с основным шасси. Пилоты решили не продолжать полёт на Занзибар и направили борт в международный аэропорт Килиманджаро.

Там самолёту пришлось садиться без нормально выпущенных основных стоек. На кадрах с места происшествия видно, как машина скользит по полосе на нижней части фюзеляжа, а из-под корпуса поднимается дым. Несмотря на жёсткую посадку, все пассажиры и члены экипажа благополучно покинули самолёт. Сам борт получил серьёзные повреждения.

Из-за происшествия работу аэропорта Килиманджаро временно ограничивали. Обстоятельства аварии выясняются, в том числе специалисты должны установить, привело ли именно столкновение с зеброй к неисправности шасси.

Самолёт American Airlines экстренно сел из-за неисправных туалетов
Самолёт American Airlines экстренно сел из-за неисправных туалетов

В сентябре внештатная ситуация произошла с пассажирским самолётом, летевшим из Москвы в Анталью. Борт вынужденно приземлился в Минеральных Водах из-за технической неисправности. После посадки пассажирам пришлось ждать резервный самолёт, который доставил их в Турцию.

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Николь Вербер
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