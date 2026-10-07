Самолёт American Airlines экстренно сел из-за неисправных туалетов

Пассажирский Boeing 777, летевший из Мадрида в Даллас, пришлось посадить в Нью-Йорке после неожиданной технической проблемы. Из восьми туалетов на борту исправными остались только два, а впереди у самолёта был ещё многочасовой перелёт.

Как сообщает CNN, экипаж American Airlines сообщил диспетчерам о недостаточном количестве работающих туалетов и запросил посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди. На борту находились 287 человек, а обычная продолжительность рейса превышает десять часов.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, пилот передал сигнал PAN PAN. Он используется для обозначения срочной ситуации, которая при этом не считается непосредственной угрозой жизни пассажиров и экипажа.

Дополнительной проблемой стало большое количество топлива. По данным телеканала, лайнеру оставалось лететь с запасом более чем на четыре часа, из-за чего его посадочный вес превышал допустимый. Это могло привести к перегреву тормозов при приземлении.

Boeing благополучно сел в Нью-Йорке и провёл в аэропорту больше трёх часов. После этого самолёт продолжил маршрут и отправился в Даллас. Точная причина массового отказа туалетов пока не установлена. Эксперты объяснили CNN, что авиационные санузлы работают благодаря системе воздушного давления и могут выходить из строя из-за засоров или других технических неисправностей.

Ранее Life.ru писал, что пассажирский самолёт EasyJet, летевший из Ларнаки в Глазго, неожиданно изменил маршрут и сел в Амстердаме. Экипаж включил код 7700, который используется для обозначения чрезвычайной ситуации на борту. При этом сам сигнал ещё не означает, что самолёту или пассажирам непосредственно угрожала катастрофа.