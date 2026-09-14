«Часто болела»: Как 65-летняя петербурженка стала победительницей заплыва через Дарданеллы

65-летняя петербурженка Марина Короткова, выигравшая межконтинентальный заплыв через Дарданеллы, пришла в плавание не ради медалей, а из-за проблем со здоровьем. В детстве она часто болела, поэтому мама отвела её в бассейн, чтобы укрепить организм. Как рассказала сама спортсменка телеканалу «Санкт-Петербург», именно с этого и началась её многолетняя история в спорте.

Марина Короткова рассказала, как началось её увлечение плаванием. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Результаты появились быстро: ещё ребёнком Короткова начала завоёвывать первые медали. Позже она связала с плаванием всю жизнь и уже больше 40 лет работает тренером. В ФОК «Юность» она преподаёт с 1979 года.

Сейчас 65-летняя спортсменка не только тренирует детей, но и сама продолжает выступать. На её счету два рекорда России в категории «Мастерс», а свободное от бассейна время она проводит в зале, бегает и катается на лыжах.

Свою форму Короткова объясняет прежде всего привычкой постоянно быть в движении. Распорядок у неё остаётся жёстким: спортсменка рано встаёт, а после работы иногда возвращается домой только около половины одиннадцатого вечера.

«Просто я такой энергичный человек, я всё время такой была. Стараешься не унывать, конечно, спорт, такой вид спорта, он тебя постоянно заставляет», — рассказала Короткова.

Этим летом она вновь проверила себя на длинных дистанциях: в июне преодолела 150 километров по Дону, а в конце августа впервые вышла на межконтинентальный заплыв через Дарданеллы. Там петербурженка стала первой среди женщин 65–69 лет, преодолев дистанцию за 56 минут 54 секунды. Теперь её следующая цель — соревнования в ноябре. Ещё одна россиянка, Екатерина Барбашина, заняла третье место среди участниц 35–39 лет.