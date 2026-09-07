Чай с имбирём и лимоном оказался опасен: Кому его категорически нельзя пить

Горячий чай с лимоном и имбирём многие считают панацеей в сезон простуд. Однако гастроэнтеролог Александра Разаренова в комментарии для 360.ru перечислила случаи, когда от этого напитка лучше отказаться.

По словам специалиста, абсолютным противопоказанием является индивидуальная непереносимость компонентов. Также насторожиться следует пациентам с нарушениями свёртываемости крови.

Медик пояснила, что концентрированные настои корня не стоит употреблять без консультации с врачом тем, кто принимает антикоагулянты или антиагреганты. Особенно это касается людей со склонностью к кровотечениям.

Осторожность нужно проявить и при хронических болезнях ЖКТ. При рефлюксной болезни, выраженной изжоге, гастрите или язве в стадии обострения такой чай может спровоцировать усиление дискомфорта, жжения и боли.

Не рекомендован этот напиток в больших объёмах и при наличии камней в желчном пузыре или билиарного сладжа. Имбирь способен влиять на моторику желчевыводящих путей, вызывая тяжесть и боли в правом подреберье.

Врач подчеркнула, что целебного эффекта при ОРВИ у этого питья нет — оно не лечит и не ускоряет выздоровление. Однако теплое питьё помогает смягчить боль в горле и восполнить запас жидкости в организме.

Ранее нутрициолог рассказала Life.ru, что имбирь и лимон полезны для школьников. По словам специалиста, имбирь стимулирует работу желчного пузыря, а лимон способствует выработке желчи.