Мягкая детоксикация: Нутрициолог дала рецепт полезного напитка для детей перед школой

Готовиться к учебному году стоит заранее. Середина лета — подходящее время, чтобы уделить внимание здоровью ребёнка. Как рассказала Life.ru нутрициолог Ольга Бурлакова, имбирь и лимон при правильном употреблении безопасны и содержат витамины (в том числе витамин С и витамины группы В), а также микроэлементы, необходимые растущему организму.

В школьном классе риск распространения инфекций остаётся высоким даже при проветривании. Биологически активные вещества имбиря и лимона создают естественную защиту иммунитета. Эти продукты также выводят токсины. Учебный процесс вызывает стресс. При стрессе организм накапливает вредные вещества. Тело часто реагирует на них насморком, кашлем или аллергией. Ежедневная мягкая детоксикация с помощью имбирно-лимонного напитка предотвращает накопление токсинов и снижает риск болезней. Ольга Бурлакова Нутрициолог

По словам нутрициолога, имбирь стимулирует работу желчного пузыря, а лимон способствует выработке желчи. Кроме того, имбирь помогает укреплять стенки сосудов и улучшает кровообращение. Это особенно важно для школьников, которые много времени проводят сидя за партой. Длительное пребывание в одном положении может приводить к застойным явлениям, что, по мнению эксперта, способно негативно отражаться на концентрации внимания, памяти и работоспособности.

Бурлакова также отметила, что лимон, по её мнению, способствует ясности мышления. Кроме того, он содержит медь — микроэлемент, который участвует в работе нервной системы. Если добавить в напиток немного мёда, ребёнок получит натуральную глюкозу, необходимую для активной работы мозга.

Лучше всего добавлять имбирь и лимон в воду. Такой напиток не заменяет обычную питьевую воду, а лишь дополняет её. Суточная потребность в жидкости рассчитывается индивидуально в зависимости от массы тела. Напиток можно пить небольшими глотками в течение дня или выпить один стакан за раз.

Количество ингредиентов стоит подбирать с учётом вкусов ребёнка. Кому-то нравится лимонная цедра, другим достаточно нескольких капель сока. Имбирь обладает выраженным жгучим вкусом, поэтому начинать лучше с небольшого количества, чтобы не отбить желание пить такой напиток. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта имбирь противопоказан либо допустим только в минимальных количествах. В этом случае можно ограничиться водой с лимоном и мёдом.

Для приготовления напитка эксперт рекомендует использовать только свежие продукты — корень имбиря и целый лимон. Покупные лимонные соки и сухие порошковые смеси для детей, по её словам, не подходят. Начинать употребление такого напитка Бурлакова советует ещё летом, чтобы к осени организм успел адаптироваться.

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