Чечня снова впереди: Регион стал самым трезвым и некурящим в России

Чеченская Республика одновременно показала минимальные показатели по потреблению алкоголя и доле курящих жителей. Такие данные за август 2026 года привело Министерство здравоохранения России, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

На одного жителя Чечни в августе пришлось всего 0,02 литра этанола. Это самый низкий показатель среди российских регионов по потреблению алкогольной продукции. В тройку лидеров по этому показателю также вошли Ингушетия и Дагестан. Там объём потребления составил 0,61 и 0,88 литра этанола на душу населения соответственно.

Следом в списке самых трезвых расположились Кабардино-Балкария с 2,01 литра, Карачаево-Черкесия с 2,72 литра и Ставропольский край с 3,43 литра. В десятку также попали Тыва — 4,15 литра, Северная Осетия — Алания — 4,18 литра, Москва — 4,45 литра и Ростовская область — 5,18 литра.

По доле курящих жителей Чечня также оказалась на первой позиции. В августе этот показатель составил всего 0,32%. Минимальные значения после Чечни зафиксировали в Краснодарском крае — 4,4%, Ингушетии — 5,97% и Дагестане — 8,81%.

В число регионов с наименьшей долей курящих вошли Северная Осетия — Алания, где показатель составил 10,2%, Ямало-Ненецкий автономный округ — 10,48% и Мордовия — 10,5%. Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. Данные о новых регионах России в представленной статистике отсутствуют.

Ранее сообщалось, что августовский показатель потребления алкоголя в России оказался минимальным за последние 30 лет. За 12 месяцев он составил 7,52 литра на одного человека — такого уровня страна не видела с 1996 года.