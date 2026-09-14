«Молодёжь практически не пьёт»: В ГД объяснили рекордное падение потребления алкоголя в РФ

Потребление алкоголя в России в августе сократилось до 7,52 литра на человека. Это минимальный показатель с 1996 года.

По мнению члена комитета Госдумы по труду и социальной политике Светланы Бессараб, главная причина — изменение образа жизни. Она отметила в беседе с «Газетой.ru», что новое поколение практически не употребляет спиртное.

«Это выбор ответственного, здорового образа жизни», — подчеркнула парламентарий.

Бессараб также сравнила ситуацию с курением. По её словам, сегодня среди молодёжи курильщиков значительно меньше, чем в предыдущем поколении, где до определённого момента курило абсолютное большинство. Она связала это с ужесточением законодательных норм и правил, благодаря чему многие представители старшего поколения отказались от вредной привычки.

Ранее Life.ru сообщал, что потребление алкоголя в России достигло 30-летнего минимума. С начала 2026 года объём потребления снизился на 0,54 литра. В последний раз сопоставимый уровень фиксировали в 1996 году.