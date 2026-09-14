Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 сентября, 11:03

«Молодёжь практически не пьёт»: В ГД объяснили рекордное падение потребления алкоголя в РФ

Депутат Бессараб: Молодёжь выбирает ЗОЖ, поэтому потребление алкоголя снизилось

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Markevich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Markevich

Потребление алкоголя в России в августе сократилось до 7,52 литра на человека. Это минимальный показатель с 1996 года.

По мнению члена комитета Госдумы по труду и социальной политике Светланы Бессараб, главная причина — изменение образа жизни. Она отметила в беседе с «Газетой.ru», что новое поколение практически не употребляет спиртное.

«Это выбор ответственного, здорового образа жизни», — подчеркнула парламентарий.

Бессараб также сравнила ситуацию с курением. По её словам, сегодня среди молодёжи курильщиков значительно меньше, чем в предыдущем поколении, где до определённого момента курило абсолютное большинство. Она связала это с ужесточением законодательных норм и правил, благодаря чему многие представители старшего поколения отказались от вредной привычки.

Манит не только плед: Психиатр объяснил, почему осенью тянет к рюмке
Манит не только плед: Психиатр объяснил, почему осенью тянет к рюмке

Ранее Life.ru сообщал, что потребление алкоголя в России достигло 30-летнего минимума. С начала 2026 года объём потребления снизился на 0,54 литра. В последний раз сопоставимый уровень фиксировали в 1996 году.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar