Манит не только плед: Психиатр объяснил, почему осенью тянет к рюмке

Сокращение светового дня и наступление холодов могут усиливать тоску, усталость и стресс, а для некоторых людей спиртное становится способом справиться с неприятными эмоциями. Об этом «Газете.ru» сообщил врач-психиатр, эксперт телеканала «Доктор» Степан Фимкин.

Само по себе наступление осени не приводит к формированию зависимости, объяснил специалист. Однако сезонная хандра может стать своеобразным спусковым крючком для людей, которые пытаются заглушить эмоциональное напряжение с помощью спиртного.

«Осень часто ассоциируется с серым небом, грустью, тоской, ощущением завершения лета. Поэтому не всегда речь идет об усилении тяги к алкоголю. Скорее, усиливается потребность уйти от неприятных переживаний, связанных с грустью и одиночеством», — сказал он.

По словам Фимкина, человек без диагностированной зависимости в период сильного стресса может начать искать простой способ быстро избавиться от неприятных ощущений. В результате алкоголь постепенно превращается в привычный инструмент для борьбы с грустью, одиночеством или усталостью.

У людей с уже сформировавшейся алкогольной зависимостью выраженной привязки к времени года, как правило, нет. Такие пациенты употребляют спиртное регулярно, поэтому осеннее ухудшение состояния прежде всего характерно для тех, кто использует выпивку как средство психологической адаптации. Переход от эпизодического употребления к зависимости обычно происходит незаметно. Человек может скрывать факт выпивки от родственников, занижать количество выпитого или выбирать напитки с меньшим содержанием алкоголя, считая их менее опасными.

Тревожными признаками становятся употребление спиртного в течение рабочего дня и необходимость выпить с утра, чтобы улучшить самочувствие. При развитии зависимости контроль над количеством выпитого постепенно утрачивается, а алкоголь начинает вытеснять работу, отношения с близкими и другие важные сферы жизни. Отказ от спиртного в такой ситуации способен сопровождаться абстинентным синдромом. Среди возможных проявлений врач назвал тревогу, дрожь, тошноту и судороги.

Чтобы не превращать алкоголь в способ пережить осеннюю хандру, специалист советует наполнять свободное время физической активностью, творчеством и общением вне застолий. Если самостоятельно справиться с проблемой не получается, лучше обратиться за помощью к профильному специалисту.

Ранее сообщалось, что первая осенняя волна распространения ОРВИ в России ожидается уже во второй декаде сентября. Ежегодно подъём заболеваемости приходится примерно на этот период. Основной причиной сезонного роста числа случаев становится увеличение количества контактов между людьми. После летних каникул школьники возвращаются в классы и детские сады, а взрослые вновь выходят на работу.