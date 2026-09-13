Потребление алкоголя в России достигло 30-летнего минимума

Потребление алкоголя в России в августе опустилось до самого низкого уровня за 30 лет — с 1996 года. За последние 12 месяцев показатель составил 7,52 литра на одного человека.

«Показатель достиг 7,52 литра на душу населения за последние 12 месяцев», — приводит данные РИА «Новости».

С начала года объём потребления снизился на 0,54 литра. В последний раз сопоставимый уровень фиксировали в 1996 году. Тогда на одного человека приходилось около 7,5 литра алкоголя.

Показатели заметно отличаются в разных регионах. В Москве на одного жителя за последний год пришлось в среднем 4,45 литра алкоголя, в Санкт-Петербурге — 5,94 литра. В Новосибирской области показатель составил 7,75 литра, в Татарстане — 9,81 литра, а в Свердловской области — 9,85 литра на человека.

Ранее в правительстве обсуждали возможность разрешить дистанционную продажу российского вина. Инициативу поддержали четыре ведомства, однако Минздрав выступил против неё. В ведомстве предупредили о риске повышения доступности алкоголя.